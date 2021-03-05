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В Минэкономразвития рассказали, когда в России будет пройден пик годовой инфляции
Фото: moscow-live

В Минэкономразвития рассказали, когда в России будет пройден пик годовой инфляции

Ксения Монахова

Экономика

Пик годовой инфляции в России пройдет в марте. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».

Отмечается, что после этого ее темпы станут постепенно снижаться. Согласно данным Росстата, инфляция увеличилась до 0,8 процента в феврале с 0,7 процента в январе в России. За год — до 5,7 процента с 5,2 процента в январе.

— По оценке Минэкономразвития России, в марте будет пройден пик годовой инфляции, после чего ее темпы начнут постепенно снижаться, — говорится в сообщении.

В Минэкономразвития уточняется, что в годовом выражении за март инфляция останется на уровне, который близок к текущему.

Ранее финансовые эксперты назвали несколько способов инвестировать во время пандемии.

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