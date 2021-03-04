Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы несколько способов инвестировать во время пандемии
Фото: moscow-live

Названы несколько способов инвестировать во время пандемии

Елена Фролова

Экономика

Финансовые эксперты заявили о том, что во время пандемии коронавируса наблюдается смена ландшафта на общей карте инвестиционных предпочтений во всех сегментах рынка России. Былую доходность перестали давать вложения в средний и мелкий бизнес. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Так, снижение ключевой ставки привело к падению спроса на банковские продукты. Менее инверсными оказались инвестиции в рынок ОФЗ, которые гарантировали безрисковую доходность. В результате остро встал вопрос выбора инструментов сбережений.

В этом случае важно в первую очередь определиться с целью: сохранить сбережения или увеличить их? Лучше придерживаться какой-то одной стратегии. Если в приоритете стоит первый вариант, то нужно придерживаться максимально консервативных способов, а доход от вложения вторичен. В свою очередь, для второго варианта нужно определить максимальный уровень риска. Сделать этом можно, честно ответив себе на вопрос, какую долю от вложений человек готов потерять. Также важно оценить временной горизонт инвестиционных вложений.

Тем временем эксперты подчеркивают, что тем, кто не разбирается в финансовых рынках, не нужно вкладывать средства в его институты и инструменты. Тем не менее аналитики подобрали несколько хороших способов инвестировать. Первый предлагает вкладывать в себя. Такие инвестиции считаются долгосрочными, риск этих вложений минимален. В эту категорию входят инвестиции в собственное образование, совершенствование навыков и так далее.

Следующая стратегия — диверсификация активов и рисков. Она работает тогда, когда у человека есть более-менее существенные сбережения. Правильным шагом здесь будет вложение в акции. Они дают большой доход, однако имеют высокие риски. В условиях 2020 года популярными стали вложения в недвижимость, однако теперь экономисты не рекомендуют рассматривать этот вариант, потому что площадь, в том числе жилая, не сможет массово вырасти в цене.

Читайте также: Экономист назвал надежные способы сохранения денег при нестабильном курсе доллара

экономикаинвестициисбережения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Все мнения
О проекте