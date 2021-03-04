Названы несколько способов инвестировать во время пандемии

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Финансовые эксперты заявили о том, что во время пандемии коронавируса наблюдается смена ландшафта на общей карте инвестиционных предпочтений во всех сегментах рынка России. Былую доходность перестали давать вложения в средний и мелкий бизнес. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Так, снижение ключевой ставки привело к падению спроса на банковские продукты. Менее инверсными оказались инвестиции в рынок ОФЗ, которые гарантировали безрисковую доходность. В результате остро встал вопрос выбора инструментов сбережений.

В этом случае важно в первую очередь определиться с целью: сохранить сбережения или увеличить их? Лучше придерживаться какой-то одной стратегии. Если в приоритете стоит первый вариант, то нужно придерживаться максимально консервативных способов, а доход от вложения вторичен. В свою очередь, для второго варианта нужно определить максимальный уровень риска. Сделать этом можно, честно ответив себе на вопрос, какую долю от вложений человек готов потерять. Также важно оценить временной горизонт инвестиционных вложений.

Тем временем эксперты подчеркивают, что тем, кто не разбирается в финансовых рынках, не нужно вкладывать средства в его институты и инструменты. Тем не менее аналитики подобрали несколько хороших способов инвестировать. Первый предлагает вкладывать в себя. Такие инвестиции считаются долгосрочными, риск этих вложений минимален. В эту категорию входят инвестиции в собственное образование, совершенствование навыков и так далее.

Следующая стратегия — диверсификация активов и рисков. Она работает тогда, когда у человека есть более-менее существенные сбережения. Правильным шагом здесь будет вложение в акции. Они дают большой доход, однако имеют высокие риски. В условиях 2020 года популярными стали вложения в недвижимость, однако теперь экономисты не рекомендуют рассматривать этот вариант, потому что площадь, в том числе жилая, не сможет массово вырасти в цене.

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