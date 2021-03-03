Экономист назвал надежные способы сохранения денег при нестабильном курсе доллара

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Экономист Михаил Хазин рассказал о том, что многие аналитики опасаются за доллар из-за нестабильной ситуации с курсом. Он также назвал несколько надежных способов сохранения реальных денег. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По его словам, угроза американской валюте может реализоваться по одному из двух вариантов. Так, глобальные финансовые «управляющие» организуют борьбу с долларовой инфляцией путем ликвидации большого числа активов, номинированных в валюте США. Другой сценарий предполагает вывод этих активов на рынок с дальнейшей инфляцией и обвалом курса доллара.

— Поэтому на сегодняшний день люди ищут активы, которые сохранятся в любом случае. Это своеобразные залоги с высокой ликвидностью, которые трудно испортить. Таковыми всегда были золото и недвижимость, — подчеркнул Михаил Хазин.

При этом он добавил, что единственной проблемой с золотом являются трудности его физического получения. По мнению эксперта, фикцией можно назвать такие варианты, как золотые счета и ценные бумаги, связанные с драгоценными металлами. Экономист посоветовал тем, кто хочет сохранить свои активы в золоте, покупать инвестиционные монеты, не облагаемые налогом.

В свою очередь, недвижимость, по словам Михаила Хазина, является хорошим и надежным вариантом защиты денег. Однако он отметил, что ее, в отличие от золота, видно всем, поэтому государственные власти могут воспользоваться этим в целях дополнительного налогообложения владельцев большого числа подобных объектов.

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