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Экономист спрогнозировал рост курса доллара на фоне возможных санкций
Фото: Pixabay / Nikolay Frolochkin

Экономист спрогнозировал рост курса доллара на фоне возможных санкций

Елена Фролова

Экономика

Новые санкции, которые планируют ввести Соединенные Штаты и Евросоюз в отношении России, в сочетании с нестабильным состоянием экономики могут привести к увеличению курса доллара до 80 рублей. Об этом научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил НСН.

— Понятно, что курс рубля из-за санкций улучшаться не будет, какими бы они ни были: точечными или затрагивающими какой-либо уровень власти. На этом фоне очевидна девальвация рубля, а на какую величину — это совершенно темная история, — пояснил эксперт.

По его словам, новые санкции совместно с инфляционными всплесками могут привести к тому, что курс доллара весной подскочит до 80 рублей. Однако если экономика будет расти, то стоимость американской валюты останется в пределах 73–75 рублей за доллар.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что американские власти могут объявить о введении новых санкционных мер в отношении России по программе закона о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года. В свою очередь Руслан Гринберг полагает, что США и ЕС не будут, например, вводить эмбарго на приобретение энергоресурсов Российской Федерации.

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