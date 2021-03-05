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Курс доллара и евро вырос на Московской бирже
Фото: Youtube.com

Курс доллара и евро вырос на Московской бирже

Ксения Монахова

Экономика

Курс евро вырос до 88,872 рубля, а курс доллара — до 74,468 рубля.

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в пятницу, 5 марта, по данным на 19:00 по московскому времени, увеличился на 7,85 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 88,872 рубля за один евро. В общей сложности на ЕТС заключили 6465 сделок на сумму 23,41 миллиарда рублей.

Курс доллара вырос на 60,98 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,468 рубля за один доллар. Всего на единой торговой сессии было заключено 58 756 сделок на сумму 284,97 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

Ранее финансовые эксперты назвали несколько способов инвестировать во время пандемии.

Читайте также: Экономист предрек снижение курса доллара до 65 рублей в этом году

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