Стало известно, какие функции появились в мобильном приложении «Моя Москва»

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В приложении «Моя Москва» обновились функции. Пользователи смогут оплатить домашний телефон МГТС и узнать новости района.

По словам заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Максима Алексашкина, теперь в приложении находятся абсолютно все востребованные начисления за квартиру со смартфона. Горожане могут оплатить единый платежный документ, электроэнергию и домашний телефон.

Помимо этого, на главной странице приложения видны новости о различных событиях или изменениях в интересующих районах столицы.

— Для каждого пользователя они будут определяться на основе той информации, которую он указывал о себе в приложении или на портале mos.ru, — уточнил Максим Алексашкин.

Отмечается, что для оплаты домашнего телефона стоит добавить его номер в приложении, открыв вкладку «Адреса». Функция доступна и в личном кабинете сайта mos.ru, так как данные автоматически синхронизируются. После чего начисления будут автоматически отображаться в приложении в разделе «Мои платежи». Оплату можно произвести с помощью банковской карты и через Apple Pay, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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