Названы семь недорогих продуктов для правильного питания

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В список недорогих продуктов для правильного питания должны войти курица, гречка, бобы, яйца, овощи, растительное масло и куркума. Об этом заявила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева.

Основой сытного блюда станет курица или рыба, богатая белком и витаминами. В рыбе также есть полезные ненасыщенные жиры и все виды витамина В.

В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, при регулярном употреблении 3–5 яиц в неделю снижается вероятность возникновения инсульта.

Медведева также посоветовала покупать сухие бобы, например фасоль, чечевицу и горох. Они стабилизируют уровень сахара в крови и обеспечивают антиоксидантами. Гречка богата органическими кислотами, кальцием, фосфором и полезными микроэлементами, ее употребление может помочь снизить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для полноценного питания не стоит забывать и об овощах. Так, в белокочанной капусте содержатся 16 аминокислот, а морковь богата клетчаткой и витамином А, в луке содержатся полезные фруктаны.

Растительное масло, благодаря наличию в нем полезных жиров, поможет с восстановлением здоровья сердца и сосудов. Оно также содержит большое количество витамина Е, что положительно скажется на коже и волосах.

Куркума богата куркумином — он обладает сильным противовоспалительным действием. Это может помочь в борьбе с раком, болезнью Альцгеймера и метаболическим синдромом, сообщает Lenta.ru.

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