Главу Минздрава попросили ограничить рекламу фастфуда

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Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо, в котором предложил ввести законодательное ограничение рекламы фастфуда.

Петунин напомнил, что во Всемирной организации здравоохранения неоднократно рассказывали об опасности для здоровья регулярного употребления фастфуда. В связи с этим в ряде государств действуют ограничения на рекламу подобной еды.

Однако в России рестораны быстрого питания вправе использовать любые рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Благодаря этому регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни для многих россиян, пишет Петунин.

В связи с этим общественник предложил рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции: полностью запретить ее в печатных средствах массовой информации, в интернете, на наружных уличных конструкциях, на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов, сообщает RT.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что реклама «мусорной» еды привела к распространению проблемы ожирения среди детей.

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