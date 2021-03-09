Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Главу Минздрава попросили ограничить рекламу фастфуда
Фото: pexels.com / ready made

Главу Минздрава попросили ограничить рекламу фастфуда

Татьяна Плотникова

Общество

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо, в котором предложил ввести законодательное ограничение рекламы фастфуда.

Петунин напомнил, что во Всемирной организации здравоохранения неоднократно рассказывали об опасности для здоровья регулярного употребления фастфуда. В связи с этим в ряде государств действуют ограничения на рекламу подобной еды.

Однако в России рестораны быстрого питания вправе использовать любые рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Благодаря этому регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни для многих россиян, пишет Петунин.

В связи с этим общественник предложил рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции: полностью запретить ее в печатных средствах массовой информации, в интернете, на наружных уличных конструкциях, на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов, сообщает RT.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что реклама «мусорной» еды привела к распространению проблемы ожирения среди детей.

Читайте также: Не фастфуд, не сладости: диетолог назвала два самых опасных пищевых пристрастия

фастфудМинздрав РоссииРеклама
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте