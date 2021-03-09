Специалисты Роскачества обнаружили ДНК свиньи в блинчиках с мясом

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Специалисты Роскачества проанализировали 20 торговых марок замороженных блинчиков с мясом, произведенных в России. Эксперты оценили безопасность продукции, наличие антибиотиков и пестицидов, процентное содержание начинки и соответствие ее заявленному составу.

В ходе проверки выяснилось, что в исследованных блинах не было обнаружено пестицидов, опасных для здоровья тяжелых металлов и радионуклидов. Количество фосфатов и антибиотиков в мясной начинке всех проверенных марок соответствует установленным законодательным нормам. Ни в одной продукции не было обнаружено генно-модифицированных источников, консервантов и синтетических пищевых красителей. Однако состав начинки некоторых торговых марок не соответствовал заявленному на упаковке.

В блинчиках с мясом торговой марки Metro Chef эксперты Роскачества обнаружили ДНК сои, а в продукции «Царское Подворье» была найдена ДНК свиньи, которая могла попасть в продукт с недостаточно промытой ленты на производстве. В начинке блинов «Лента» специалисты не нашли следов говядины, которая указана в составе на первом месте. В реальности начинка состояла только из мяса птицы механической обвалки. Исследование торговой марки «Просто» показало, что заявленное в начинке мясо птицы на самом деле является более дешевым мясом механической обвалки.

Кроме того, повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у торговых марок «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко» «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых». Блинчики с мясом «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко» имели в своем составе бактерию кишечной палочки.

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