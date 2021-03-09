«Надумаешь общаться с ребенком, сообщи заранее»: Тюльпанова высказалась о Кержакове

Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что с недавнего времени ее бывший супруг мало интересуется жизнью их ребенка.

— Видится с Темой папа от силы раз в полгода. Никаких подарков не дарит — на встречах я не присутствовала, но ни разу сын ничего с них не приносил домой. На днях перевел алименты, это он делает достаточно исправно. Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребенком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил, — заявила Тюльпанова.

При этом она отметила, что их трехлетний сын Артемий уже успел отвыкнуть от присутствия отца в его жизни. Кроме того, мальчик подружился с новым возлюбленным Тюльпановой, который является бизнесменом, сообщает издание «СтарХит».

Стоит отметить, что у Тюльпановой с ее новым избранником состоялась свадебная церемония на Мальдивах. После этого сообщалось, что пара поссорилась, девушка обвинила ухажера в обмане, угрозах и жажде пиара. Однако конфликт вскоре был улажен, сейчас они снова вместе.

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