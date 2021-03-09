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В Генпрокуратуре рассказали о тех, кто чаще всего попадается на мелких взятках
Фото: moscow-live

В Генпрокуратуре рассказали о тех, кто чаще всего попадается на мелких взятках

Анастасия Чанцева

Общество

Мелкие взятки в России чаще других берут полицейские, сотрудники ФСИН и педагоги. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

По его словам, чаще других грешат взятками сотрудники полиции. Деньги им дают для того, чтобы избежать ответственности за различные нарушения.

Взятки за хорошие оценки на экзаменах получают педагоги, а сотрудники ФСИН получают деньги, когда проносят в тюрьмы запрещенные предметы и создают хорошие условия для заключенных.

Отмечается, что в конце прошлого года генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил отменить практику, когда суд назначает мелким коррупционерам штраф вместо более строгого уголовного наказания, передает РИА Новости.

Напомним, согласно статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», мелкая взятка составляет не более десяти тысяч рублей. Наказание по данной статье предполагает до года лишения свободы. Вторая часть статьи предполагает до трех лет тюрьмы, если у обвиняемого уже есть судимость по данной статье.

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