Начальника отдела налоговой инспекции Мытищ арестовали из-за взятки

Фото: Пресс-служба СК России по Москве

Бабушкинский районный суд арестовал начальника отдела налоговой инспекции по городу Мытищи Диану Ничипорук. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба Бабушкинского районного суда

— Ничипорук избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 2 мая 2021 года, — рассказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Ранее сообщалось, что начальнику налоговой службы предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, в покушении на получение взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Следствие установило, что обвиняемый за несколько месяцев получил взятку, сумма которой равнялась 1 600 000 рублей.

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