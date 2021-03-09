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Объект площадью 182 тысячи квадратных метров построят в рамках развития депо «Нижегородское»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Объект площадью 182 тысячи квадратных метров построят в рамках развития депо «Нижегородское»

Ксения Монахова

Город

Новые объекты планируется возвести в рамках развития депо «Нижегородское». Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении депо «Нижегородское» в ЮВАО, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день на участке располагаются постройки и сооружения депо.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, внесенные изменения на участке площадью 18,2 гектара позволят разместить объекты капитального строительства суммарной поэтажной площадью, не превышающей 182 тысячи квадратных метров. Она отметила, что на месте планируется возвести склады, места обслуживания железнодорожных перевозок и другие объекты.

Кроме этого, депо «Нижегородское» предназначено для обслуживания Некрасовской и Большой кольцевой линий столичного метро. Оно возводится на месте Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича ОАО «РЖД», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Москомстройинвестстанция Нижегородскаястроительство
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