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Два корпуса жилого комплекса «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию в ТиНАО
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Два корпуса жилого комплекса «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Саларьево Парк Карта всех событий

Два корпуса в жилом комплексе «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 24 и 25 в жилом комплексе «Саларьево парк» в ТиНАО Москвы. Объекты возведены вблизи деревни Николо-Хованское в поселении Сосенское в составе шестой очереди застройки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16-этажный корпус 24 площадью 14,6 тысячи квадратных метров рассчитан на 201 квартиру. В свою очередь корпус 25 включает 155 квартир. Во дворах домов обустроены места для отдыха, а также современные площадки для детей. Первые этажи корпусов займут магазины и кафе.

Ранее в жилом комплексе «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию школу на 1150 учеников, а также три детских сада. Два из них уже открыты, еще два строятся, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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