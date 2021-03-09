Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры в рамках акции «Диагностика за спасибо»

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Жители столицы смогут бесплатно проверить компьютеры с операционной системой Windows в рамках акции «Диагностика за спасибо». Она проводится городским сервисом «Чудо техники».

Уточняется, что диагностика пройдет онлайн. Для того чтобы получить консультацию, необходим только доступ в интернет. Специалисты объяснят, почему компьютер стал загружаться медленнее, перегреваться, шуметь, а также из-за чего программы могут работать с ошибками.

По словам руководителя проекта «Чудо техники» Михаила Давыдова, в случае выявления вирусов или шпионских программ эксперты помогут их устранить.

— Заявки на консультации принимаются с 9 по 14 марта, а саму диагностику можно будет пройти с 15 марта до 11 апреля, — цитирует его официальный сайт мэра столицы.

Оставить заявку можно на сайте проекта или по телефону +7 (495) 432-11-00. Кроме того, при регистрации необходимо выбрать удобное время. Инженеры проекта свяжутся с пользователями в указанный ими день и время. В среднем процесс диагностики занимает не более 20 минут.

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