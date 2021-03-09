Шесть человек пострадали при подрыве самодельной бомбы в американской школе

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Ученик школы в округе Ньюэйго в американском штате Мичиган пронес в здание школы самодельную бомбу и случайно подорвал ее в классе, в результате данного инцидента пострадали шесть человек.

— Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой, — говорится в размещенном в Twitter сообщении пресс-службы местной полиции.

Сам учащийся получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников — легкие травмы. Также за помощью к медикам обратилась учительница. В данный момент ФБР вместе с полицией устанавливают все обстоятельства случившегося.

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