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Шесть человек пострадали при подрыве самодельной бомбы в американской школе
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Шесть человек пострадали при подрыве самодельной бомбы в американской школе

Анастасия Чанцева

Происшествия

Ученик школы в округе Ньюэйго в американском штате Мичиган пронес в здание школы самодельную бомбу и случайно подорвал ее в классе, в результате данного инцидента пострадали шесть человек.

— Предварительное расследование показало, что 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое принес с собой, — говорится в размещенном в Twitter сообщении пресс-службы местной полиции.

Сам учащийся получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников — легкие травмы. Также за помощью к медикам обратилась учительница. В данный момент ФБР вместе с полицией устанавливают все обстоятельства случившегося.

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взрывсамодельная бомбаСША
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