Гала-концерт конкурса «Детский триумф джаза» пройдет в онлайн-формате 9 марта

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

В 2021 году гала-концерт VII Международного фестиваля-конкурса «Детский триумф джаза» пройдет в онлайн-формате. В мероприятии будут принимать участие учащиеся музыкальных училищ и колледжей, а также воспитанники музыкальных школ и детских школ искусств.

Так, в исполнении юных джазменов в возрасте от семи до семнадцати лет прозвучат лучшие композиции. Они продемонстрируют свою игру на саксофонах, трубах, ударных, гитарах, а также споют. Зрителей ждут выступления юношеских джазовых оркестров и солистов. Ведущим гала-концерта будет Павел Овчинников, художественный руководитель фестиваля-конкурса, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Детский триумф джаза» был создан в 2015 году по инициативе джазового музыканта Игоря Бутмана. Целью фестиваля является развитие отечественного джазового искусства, а также объединение юных музыкантов.

Прямую трансляцию мероприятия покажут на страницах mos.ru в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 9 марта в 19:00.

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