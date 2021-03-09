Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гала-концерт конкурса «Детский триумф джаза» пройдет в онлайн-формате 9 марта
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Гала-концерт конкурса «Детский триумф джаза» пройдет в онлайн-формате 9 марта

Юлия Ямпольская

Город

В 2021 году гала-концерт VII Международного фестиваля-конкурса «Детский триумф джаза» пройдет в онлайн-формате. В мероприятии будут принимать участие учащиеся музыкальных училищ и колледжей, а также воспитанники музыкальных школ и детских школ искусств.

Так, в исполнении юных джазменов в возрасте от семи до семнадцати лет прозвучат лучшие композиции. Они продемонстрируют свою игру на саксофонах, трубах, ударных, гитарах, а также споют. Зрителей ждут выступления юношеских джазовых оркестров и солистов. Ведущим гала-концерта будет Павел Овчинников, художественный руководитель фестиваля-конкурса, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Детский триумф джаза» был создан в 2015 году по инициативе джазового музыканта Игоря Бутмана. Целью фестиваля является развитие отечественного джазового искусства, а также объединение юных музыкантов.

Прямую трансляцию мероприятия покажут на страницах mos.ru в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 9 марта в 19:00.

Читайте также: Испанская музыка и грабиловка: парки Москвы проведут новые экскурсии на текущей неделе

концертфестивальонлайн-трансляция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте