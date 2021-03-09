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Эксперты назвали женские имена, которым скоро улыбнется удача
Фото: pexels.com

Эксперты назвали женские имена, которым скоро улыбнется удача

Анастасия Чанцева

Общество

Специалисты по именологии, изучающей связь имени человека с его судьбой, назвали женские имена, которым в ближайшее время повезет практически во всех сферах жизни.

Александра

Девушки с этим именем довольно сильные личности, что помогает им по жизни добиваться целей, даже самых трудных. При этом Александра никогда не будет добиваться желаемого в ущерб другим.

Варвара

В девушках с именем Варвара заложено такое качество как упорство достижения своей цели, несмотря на общественное мнение. Они всегда сильны и стараются встать на защиту более слабых. В этом году Варвар ждет вознаграждение за их добрые дела.

Дарья

Девушки с именем Дарья имеют возможность занять руководящую должность, потому что имеют все задатки лидера. Они от природы наделены харизмой и обаянием.

Елена

На первый взгляд Елены кажутся хрупкими созданиями, но это далеко не так. Они обладают внутренней силой и не боятся проблем. В этом году удача будет на их стороне.

Наталья

Натальи всегда спокойны, мудры и уравновешены. Именно эти качества помогут им в ближайшее время принять правильное решение.

Светлана

Светланы всегда четко идут к поставленной цели, очень работоспособны, чего справедливо требуют и от других. Такие качества обещают хороший карьерный рост.

Полина

Полины позитивны и всегда понимают окружающих. Они могут найти подход к любому человеку. Именно это умение способно принести им финансовые блага, передает Пятый канал.

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