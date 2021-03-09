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«Молод и прекрасен»: юмористу Александру Морозову удалили лишнюю кожу
Фото: Youtube / Россия 1

«Молод и прекрасен»: юмористу Александру Морозову удалили лишнюю кожу

Иван Юминов

Звезды

Юморист Александр Морозов перенес операцию, в ходе которой ему удалили лишнюю кожу, появившуюся у него после стремительного похудения.

— Извините, что немногословен, сами понимаете. Мне очень больно, хирургическое вмешательство длилось семь часов. Врачи убрали кожу с низа живота. Думаю, мне предстоит еще одна операция, — сообщил артист.

Уточняется, что Морозову сделали гастрошунтирование. По его словам, операция обратима, но он так хорошо себя чувствует в новом теле, что не собирается ничего отменять.

Ранее он также перенес операцию по сужению соустья желудка, благодаря чему похудел почти на 50 килограммов — со 140 до 95 килограммов.

Свое отличное самочувствие юморист связал именно с похудением. Повышенный вес он называет причиной падения тестостерона. По словам Морозова, без него «становишься куском сала с глазами». Сейчас юморист отметил, что он «молод и прекрасен», сообщает «СтарХит».

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