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Кабмин одобрил постановление о досрочной пенсии учителей, врачей, летчиков и пожарных
Фото: Правительство РФ

Кабмин одобрил постановление о досрочной пенсии учителей, врачей, летчиков и пожарных

Юлия Ямпольская

Общество

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о досрочном выходе на пенсию учителей, врачей, летчиков и пожарных. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что теперь в стаж представителей этих профессий включат периоды обучения и дополнительного образования. Таким образом работникам станет проще досрочно выйти на пенсию.

— Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование, — говорится в сообщении.

Помимо этого, новый порядок касается всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

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