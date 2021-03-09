Зоогостиницу для проживания почти 100 питомцев построят в Новой Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

В Новой Москве на внебюджетные средства построят зоогостиницу. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Зоогостиница для проживания почти 100 домашних животных будет возведена в ТиНАО. По словам Владимира Жидкина, здание площадью две тысячи квадратных метров будет предназначено для временного размещения питомцев. На первом этаже расположатся входная группа, административные, технические и ветеринарные помещения. Помимо этого, будут сделаны номера для питомцев и пространство для занятий с ними.

На втором этаже сделают вольеры и площадки для занятий с животными. На территории соорудят дрессировочную школу, место для выгула собак, вольеры, пункт охраны, локальные очистные сооружения. Прилегающую территорию к зоогостинице благоустроят и озеленят. Рядом появятся подъездная дорога и открытая стоянка на 40 машин.

Владимир Жидкин подчеркнул, что разрешение на строительство зоогостиницы уже выдано. Уточняется, что инвестор приступил к реализации проекта.

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