Около двух тысяч рабочих мест в сфере здравоохранения создадут в ТиНАО

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

На территории ТиНАО в ближайшие пять лет планируется построить восемь объектов здравоохранения на 2680 рабочих мест. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

Отмечается, что к 2035 году число новых объектов здравоохранения увеличится до 125. По словам главы ведомства Владимира Жидкина, важным проектом в сфере здравоохранения в ТиНАО является медцентр «Новомосковский» в Коммунарке. Его строительство планируется завершить до конца 2021 года.

Он напомнил, что в 2019 году была введена первая очередь медицинского центра площадью более 85 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены все необходимые условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения, а также закуплено современное оборудование и мебель. Пациенты находятся под наблюдением квалифицированных специалистов.

— Уделили внимание комфорту: светлые, просторные палаты, рассчитанные на минимальное количество пациентов, бесплатный Wi-Fi, качественное питание. Установят современные системы видеонаблюдения, прилегающие территории благоустроят и озеленят. Для маломобильных граждан появятся комфортные условия пребывания, — подчеркнул Владимир Жидкин.

Площадь комплекса насчитывает около 160 квадратных метров. В составе медицинского цента находится девять корпусов на более чем одну тысячу коек.

Глава ведомства добавил, что c момента присоединения к Москве новых территорий построили и ввели 88 современных социальных объектов, среди них 15 — объекты здравоохранения.

— В ближайшие годы в ТиНАО мы обязательно перейдем на самые современные стандарты медицинского обслуживания граждан. Этот вопрос является приоритетным для Стройкомплекса, — заключил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В целом к 2035 году планируется возвести 125 современных объектов здравоохранения в Новой Москве.

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