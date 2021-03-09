Завершено строительство ФОКа с бассейном в Некрасовке

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Строительство физкультурно-оздоровительного центра завершили в столичном районе Некрасовка. Об этом во вторник, 9 марта, заявил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, трехэтажный спортивный комплекс с одним подземным этажом располагается во втором микрорайоне рядом с корпусом 20.

— Сейчас завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. Спортивный объект готовится к вводу в эксплуатацию, — пояснил Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что в комплексе на площади 6,8 тысячи квадратных метров расположится аквакомплекс с бассейном, тренажерный зал, а также залы групповых занятий и фитобар. Подземный этаж предназначается для технических и инженерных помещений. После ввода в эксплуатацию в здании будет функционировать фитнес-клуб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 40 процентов ФОКов планируется построить за счет городского бюджета, остальные 60 процентов возведут за счет частных инвесторов.

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