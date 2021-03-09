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Школу на 550 мест с дошкольным отделением построят в Косино-Ухтомском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Школу на 550 мест с дошкольным отделением построят в Косино-Ухтомском

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Салтыковская улица Карта всех событий

Одобрено строительство школы с дошкольным отделением в столичном Косино-Ухтомском. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении участка на улице Салтыковской (район Косино-Ухтомский, ВАО), — уточнили в пресс-службе.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что строительство учебного корпуса школы на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест запланировано на участке ориентировочной площадью 1,71 гектара. Общая площадь нового образовательного объекта составит примерно 15 тысяч квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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