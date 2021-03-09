Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Строительство дома по программе реновации завершили в районе Перово
Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Строительство дома по программе реновации завершили в районе Перово

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, вл30 Карта всех событий

В районе Перово закончили строительство жилого дома на 160 квартир. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Отмечается, что дом расположился по адресу улица 2-я Владимирская, владение 30.

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию, — добавил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что двухсекционный дом построили по индивидуальному проекту. На фасадах здания установлены короба под кондиционеры. Всего в доме расположено 160 квартир. Из них 34 однокомнатных, 110 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 8 тысяч 834,5 квадратного метра. В них предусмотрены остекленные лоджии.

Первый этаж дома — нежилой. Там будут находиться магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и досуговые учреждения. В вестибюле имеется лифтовой холл, помещения дежурного, кладовая, зона для почтовых ящиков и технические помещения. Лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Территорию вокруг дома благоустроили и озеленили. Рядом с постройкой сделали детскую игровую зону, а также место для отдыха взрослых. Имеется подземная одноэтажная парковка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Два корпуса жилого комплекса «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию в ТиНАО

новое жильепрограмма реновацииреновация в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте