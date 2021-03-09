Строительство дома по программе реновации завершили в районе Перово

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Россия, Москва, 2-я Владимирская улица, вл30 Карта всех событий

В районе Перово закончили строительство жилого дома на 160 квартир. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Отмечается, что дом расположился по адресу улица 2-я Владимирская, владение 30.

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию, — добавил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что двухсекционный дом построили по индивидуальному проекту. На фасадах здания установлены короба под кондиционеры. Всего в доме расположено 160 квартир. Из них 34 однокомнатных, 110 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Общая площадь квартир составляет 8 тысяч 834,5 квадратного метра. В них предусмотрены остекленные лоджии.

Первый этаж дома — нежилой. Там будут находиться магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и досуговые учреждения. В вестибюле имеется лифтовой холл, помещения дежурного, кладовая, зона для почтовых ящиков и технические помещения. Лифты оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Территорию вокруг дома благоустроили и озеленили. Рядом с постройкой сделали детскую игровую зону, а также место для отдыха взрослых. Имеется подземная одноэтажная парковка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Два корпуса жилого комплекса «Саларьево парк» ввели в эксплуатацию в ТиНАО