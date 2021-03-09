Правительство РФ введет постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

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Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

В случае если анализ ситуации покажет резкое ускорение увеличения цен или риски подорожания, российские ведомства подготовят предложения по мерам реагирования. Так, новый инструмент поможет наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принять меры для сдерживания роста цен.

Уточняется, что мониторингом и оценкой динамики стоимости займется Минэкономразвития вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Распоряжение, подписанное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, закрепляет за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они будут ответственными.

Например, в ведении Минсельхоза окажутся продукты питания и табачные изделия, к Минпромторгу будут относиться потребительские товары, бытовая техника, мебель, компьютеры и телефоны, у Минздрава в ведении окажутся медицинские изделия и лекарственные препараты, санаторно-оздоровительные услуги.

В свою очередь Минэнерго будет ответственным за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги. Минтранс будет отвечать за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

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