Более 5,5 тысячи российский семей получат жилищные сертификаты в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 5,5 тысячи семей в России получат жилищные сертификаты в 2021 году. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В частности, сертификат даст право купить жилье за счет бюджетных средств. Рассчитывать на данную меру поддержки могут отдельные категории граждан, среди которых чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.

Добавляется, что жилищные сертификаты выпустят до конца марта, всего на эту меру поддержки направят около 14,7 миллиарда рублей.

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