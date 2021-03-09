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Минфин РФ допустил паузу в заимствованиях в 2021 году
Фото: gov.ru / пресс-служба Совета Федерации

Минфин РФ допустил паузу в заимствованиях в 2021 году

Юлия Ямпольская

Общество

Минфин РФ допустил сокращение объема заимствований в этом году, что обеспечит сохранение уровня государственного долга в ближайшие три года в пределах 20 процентов ВВП. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, такое сокращение позволит гибко реагировать на возможные вызовы и угрозы. Кроме того, глава министерства отметил, что фактическое исполнение бюджета за 2020 год оказалось лучше ожидаемого благодаря более динамичному поступлению нефтегазовых отходов, за счет которых, в свою очередь, выросли свободные бюджетные остатки.

— Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5 процента ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований, — цитирует Силуанова РИА Новости.

Он также добавил, что постепенное снижение заимствований позволит оперативно нормализовать бюджетную политику в части ее влияния на долговые рынки.

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