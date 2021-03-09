Несовместима с выполнением сугубо «мужских» задач: эксперт назвала сильную сторону женщин
Женщина утрачивает свою природную силу, когда берется за мужские дела. Такую точку зрения высказала создательница школы красоты и моделинга ABC MODUS Анастасия Яковлева на онлайн-встрече, посвященной роли женщины в современной России, сообщает Nation News.
Яковлева отметила, что женственность несовместима с выполнением сугубо «мужских» задач. По ее мнению, представителей сильного пола отпугивает стремление женщин к самостоятельности.
— Добытчик — это мужчина. Так задумано природой, — разъяснила основательница школы моделинга.
Яковлева также призналась, что не разделяет феминистической позиции и не признает тенденций, навеянных Западом. Она призвала сохранять ценности, сформированные в России.
По ее словам, когда общество феминизируется, женщина уходит в бизнес или политику, а также не хочет быть матерью.
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