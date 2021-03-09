Синоптик рассказала, когда в столицу придет оттепель

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Холодная погода в столице сменится оттепелью ближе к выходным. Об этом во вторник, 9 марта, рассказала главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

По ее словам, 10 марта днем ожидается до минус 5–7 градусов. Затем температура повысится.

— Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, ближайшие двое суток погода без существенных осадков и довольно холодная. В ночные часы в Москве от минус 18 до минус 20, по области — минус 17–22, местами до минус 25, — отметила Позднякова.

Уже в пятницу, 12 марта, в столицу придет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом. Столбик термометра днем будет постепенно повышаться.

Синоптик подчеркнула, что первая оттепель придет в субботу, 13 марта. Ночью местами выпадет снег, а температура опустится до минус 12. Днем столбик термометра повысится до плюс одного. Более теплым окажется воскресенье, 14 марта. Ночью могут быть осадки в виде снега, а днем ожидается до плюс трех градусов, передает РИА Новости.

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