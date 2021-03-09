Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в столице

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Прошедшая ночь в столице оказалась самой холодной с начала календарной весны. Об этом во вторник, 9 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.

По его словам, на данный момент в Москве столбик термометра опустился до 14,6 градуса ниже нуля.

— Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны,— цитирует слова синоптика РИА Новости.

Ранее стало известно, что за выходные 6–7 марта в столичном регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков.

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