Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в столице
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Минувшая ночь стала самой холодной с начала весны в столице

Ксения Монахова

Город

Прошедшая ночь в столице оказалась самой холодной с начала календарной весны. Об этом во вторник, 9 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.

По его словам, на данный момент в Москве столбик термометра опустился до 14,6 градуса ниже нуля.

— Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны,— цитирует слова синоптика РИА Новости.

Ранее стало известно, что за выходные 6–7 марта в столичном регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков.

Читайте также: Синоптик пообещал россиянам «величавое» прощание с зимой

погода в Москвехолодахолода в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Все мнения
О проекте