Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве и Подмосковье 6-7 марта

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В столичном регионе в выходные дни, 6 и 7 марта, выпала почти четверть месячной нормы осадков. Об этом во вторник, 9 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, «ныряющий» циклон обеспечил неравномерное распространение снега в европейской части нашей страны. При этом максимальное количество снега в Москве и области 7 марта составило четыре миллиметра, в ночь на 8 марта выпало еще 4,4 миллиметра. В Подмосковье 7 марта выпало восемь миллиметров, ночью — еще пять миллиметров осадков.

— Балчуг — центр, выпало за 7 и 8 марта 3,5 миллиметра осадков, в Тушино — восемь миллиметров осадков, на ВДНХ — семь миллиметров осадков. Учитывая, что месячная норма — это 34 миллиметра (снег и дождь), понятно, что это почти четверть, — рассказал Вильфанд.

В итоге высота сугробов в столице выросла на пять-десять сантиметров, при том, что обычно 8 марта в Москве выпадает немного осадков.

— Например, за 9 марта рекордное значение составляет 15,2 миллиметра, 10 марта — 13,5 миллиметра, 12-го — 29,5 миллиметра, а 8 марта за весь период наблюдений выпало 6,6 миллиметра осадков и то в 1893 году, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал, что к Москве незаметно подкрался «циклонический паук», который пришел в столицу с северо-запада. Эксперт также отметил, что текущий месяц хотя и считается относительно сухим, все равно является продолжением климатической зимы, поэтому «снежные сюрпризы» в это время года для Москвы — норма.

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