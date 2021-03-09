Синоптик пообещал россиянам «величавое» прощание с зимой

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Зима покидает европейскую территорию России с запоминающимися морозами. Об этом во вторник, 9 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, с 10 марта прогнозируется антициклональный режим погоды: атмосферное давление резко вырастет, погода установится по-настоящему зимняя и очень морозная.

— Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся, — рассказал Вильфанд.

В частности, москвичей утром 10 марта ожидают морозы до 15-16 градусов ниже нуля, в Подмосковье столбики термометра опустятся до минус 19 градусов. В течение дня прогнозируется максимум десять градусов мороза.

Морознее всего будет в Центральном, а также Приволжском и Уральском федеральных округах, предупредил метеоролог. Так, в Пермском крае обещают до минус 28 градусов, в Ульяновской области — до минус 29 градусов.

В Черноземье прогнозируется отклонение от температурной нормы в пять-шесть градусов. В Северо-Западном федеральном округе к середине недели температура составит от минус семи до минус 12 градусов.

Единственным относительно теплым местом на карте европейской территории России останется Калининградская область, где дневные температуры составят около нуля, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее стало известно, что за выходные 6-7 марта в столичном регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков.

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