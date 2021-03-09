Европарламент лишил депутатской неприкосновенности мятежного главу Каталонии

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Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить депутатской неприкосновенностиэкс-главу правительства мятежной Каталонии Карло Пучдемона. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Reuters.

Кроме того, неприкосновенности также лишили двоих законодателей-сепаратистов. Их обвинили в попытке свержения государственного строя.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. Тогда свыше 90 процентов респондентов отдали свой голос за выход региона из состава Испании. После Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

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