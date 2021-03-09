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«Охранные ордера» планируют ввести для жертв домашнего насилия
Фото: tekstilschiky.mos.ru

«Охранные ордера» планируют ввести для жертв домашнего насилия

Юлия Ямпольская

Общество

«Охранные ордера» будут выдавать жертвам домашнего насилия и их родственникам. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее она проинформировала о плотном взаимодействии рабочей группы по подготовке законопроекта. В нее вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профильных министерств и ведомств, а также Минюста РФ. Депутат выразила надежду на то, что закон «Об основах профилактики семейно-бытового насилия» примут действующим составом Госдумы.

— Приезжает полицейский на вызов или позвонили соседи — он выдает «охранный ордер» жертве домашнего насилия, — цитирует Пушкину РИА Новости.

Она также отметила, что под юрисдикцию закона попадают не только сами жертвы, но и их ближайшие родственники. Кроме того, по ее словам, инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина. После инцидента и вызова правоохранительных органов виновный должен будет покинуть помещение. Если ему «совсем некуда идти», тогда жертва насилия уедет в ближайший кризисный центр или «ресурсную квартиру», которые должны появиться по всей стране.

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