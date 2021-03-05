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Пушкина раскритиковала инициативы по ограничению прав женщин на аборт
Фото: instagram.com/opushkina

Пушкина раскритиковала инициативы по ограничению прав женщин на аборт

Юлия Ямпольская

Общество

Заместитель главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что ограничение прав женщин на аборт может привести к катастрофе. Об этом она сообщила в пятницу, 5 марта.

Ранее депутат Госдумы Инга Юмашева предложила запретить прерывание беременности в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. Помимо этого, она заявила о необходимости создания регламента оборота препаратов абортивного действия, ограничив их свободную продажу.

По словам Оксаны Пушкиной, она получила массу сообщений от женских организаций, которые просят не допустить этого. Кроме того, депутат напомнила, что во второй половине прошлого столетия запрет абортов в СССР привел к чудовищному росту кустарных абортов.

— Грядущие выборы в Госдуму порождают все больше популистских заявлений. Ограничение прав женщин на прерывание беременности способно привести к катастрофе, — цитирует Пушкину РИА Новости.

Она также отметила, что не поощряет аборты и считает их маркером социального неблагополучия.

Читайте также: Закон о практически полном запрете абортов вступил в силу в Польше

ГосдумаабортОксана Пушкина
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