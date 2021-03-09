Владимир Познер сравнил Земфиру с Высоцким

Фото: YouTube / Первый канал

Журналист Владимир Познер дал оценку творчеству певицы Земфиры. В частности, он отметил, что считает исполнительницу выдающейся фигурой в своем жанре. Ее музыка, по словам Познера, обращена к «определенной публике».

Познер также сравнил творчество Земфиры с музыкой Владимира Высоцкого. Последний, как отметил журналист, в отличие от Земфиры был обращен ко всем — вне зависимости от образования и социального положения. Ту же характеристику Познер дал и творчеству сатирика Михаила Жванецкого.

Фото: Youtube / zemfira

Познер также отметил, что Земфиру нельзя назвать недооцененной певицей. Ее новый альбом «Бордерлайн» станет явлением только для «большой, но не безграничной» аудитории певицы, заявил журналист в YouTube-шоу «И Грянул Грэм».

Он добавил, что пока слышал только одну новую песню Земфиры.

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