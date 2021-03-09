Диетолог объяснила, людям с какими заболеваниями нельзя есть блины

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Некоторым следует отказаться от употребления блинов в Масленичную неделю. Лакомство навредит людям с гипертонией, сахарным диабетом второго типа, а также обладателям избыточного веса. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Nation News.

Она объяснила, что блины негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта из-за высокой жирности. Избежать вредоносного эффекта можно, выбрав подходящие начинки.

Людям с сахарным диабетом второго типа рекомендуется отказаться от сладких начинок и чрезмерного употребления блинов.

— Блины — это высококалорийный продукт. Поступающее количество энергии не может не отложиться на боках, на животе, — предупредила диетолог.

Поэтому, по ее мнению, людям с указанными заболеваниями стоит отказаться от данного блюда в пользу сохранения своего здорового состояния.

Читайте также: Кухня по-кремлевски: какие блины любили Сталин, Брежнев и Горбачев