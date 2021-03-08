Кухня по-кремлевски: какие блины любили Сталин, Брежнев и Горбачев

Город провожает зиму и встречает весну песнями и плясками, уличными забавами, красочными театральными представлениями и, конечно же, блинами / Фото: pixabay.com

С чем ели блины советские руководители Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и как приготовить нежное тесто для главного масленичного угощения, «Вечерней Москве» рассказал шеф-повар, консультант Кремля и Белого дома Анатолий Галкин.

В России отмечают Масленицу, ее начинают праздновать за 56 дней до Пасхи. В последнюю неделю перед Великим постом, согласно христианской традиции, исключают из рациона мясо, но едят рыбные, молочные продукты и пекут блины.

По словам Галкина, все правители нашего государства любили блины и уважают это народное блюдо по сей день. На Масленицу в Кремле блины готовили всегда, и на масленичной неделе ели их по традиции каждый день.

Самыми главными продуктами, которые подают вместе с блинами, являлись рыба и икра, а также мед и сметана.

— Главы нашей страны имели разные вкусы, — рассказал Галкин. — Сталин любил щи, которые готовила моя бабушка. Блины она подавала ему на стол с вареньем из грецких орехов и с вареньем из кизила. Леонид Ильич Брежнев любил сдобные блины на дрожжах — толстые, «ноздрястые». Я его застал, пару лет поработал. Любил он их есть с черной икоркой, под «Зубровочку». А вот Михаил Сергеевич любил, наоборот, тонкие блины с топленым маслицем и сметанкой. Ел он блины и с икрой, и с семгой, — сказал шеф-повар.

Галкин уточнил, что для Горбачева семгу везли из Мурманска — лучшую. Она розовая, жирная. По мнению мастера, тот лосось, который в магазине продают как семгу, мурманской рыбке «в подметки не годится».

Иосиф Сталин / Фото: youtube.com

Рецептов блинов много, заметил собеседник «ВМ». Кто-то заводит тесто на молоке, кто-то — на кефире, а кто-то — на воде. Галкин смешивает воду и теплое молоко в пропорции один к одному. Дрожжи повар советует брать живые, они «замешиваются с теплой водичкой и сахаром, немного стоят, чтобы заиграли». Мука должна быть высшего сорта. Перед приготовлением теста ее надо просеять — так она насыщается кислородом, блины будут пышные. Муку, по рецепту правительственного повара, надо смешать с разбавленным молоком, хорошенько взбить, затем добавить в тесто соль и сахар, подмешать разведенные дрожжи и дать постоять.

— Чем гуще тесто, тем толще блины. Кто-то любит блины «оладушками» — такие едят американцы и канадцы. К толстым блинам при выпечке надо добавлять побольше масла: они его впитывают. Для тоненьких блинчиков консистенция теста должна быть как у кефира. Открою секрет: чтобы блины были вкусные, в готовое тесто надо добавить пару столовых ложек теплого топленого масла, — поделился опытом Галкин.

Консультант Кремля и Белого дома заметил, что обычно блины пекут, когда гости уже сели за стол, и подают кушанье с пылу с жару. Он посоветовал, складывая блины в стопку, проводить по поверхности каждого кусочком масла, чтобы не слиплись. Также можно складывать блины «конвертиками», в четверть круга.

Кроме того, Галкин рекомендовал печь блины на чугунной сковородке. Повар считает, что «чугун — всему голова» и «даст фору» любой брендовой посуде с новейшим покрытием.

Читайте также: Главный диетолог Москвы перечислила полезные начинки к блинам в Масленицу