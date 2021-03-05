Жители Подмосковья встретят 8 Марта и Масленицу в традиционном формате

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Международный женский день и Масленица пройдут в традиционном формате в Подмосковье. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что для жителей Подмосковья будут подготовлены праздничные программы и мероприятия. В общественных местах лучше носить маску. Праздничные гулянья будут организованы в каждом городе.

— Это добрая традиция, мы от нее не будем отказываться, — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что власти и жители Подмосковья готовы к нормальной жизни.

— Самое главное, что у нас есть общее понимание с жителями по разным вопросам. Мы не видим каких-либо угроз, — добавил Воробьев.

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