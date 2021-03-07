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Главный диетолог Москвы перечислила полезные начинки к блинам в Масленицу
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Главный диетолог Москвы перечислила полезные начинки к блинам в Масленицу

Юлия Курганова

Здоровье

Есть традиция на Масленицу готовить блины, ими угощаются в течение всей масленичной недели. Но блины и оладьи часто готовят на завтрак, особенно по выходным и праздничным дням. Альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах могут быть свежие ягоды и фрукты и сметана пониженной жирности. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Также она рассказала, что существует много способов приготовления блинов: на опаре, пресных блинчиков на молоке или кефире, фаршированных различными начинками с припеком и так далее.

— Для ежедневного употребления блины не очень подходят, так как являются относительно калорийным блюдом из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в своем составе. Так, в среднем в 100 граммов блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, — сказала диетолог.

Она отметила, что в качестве начинки для фаршированных блинов подойдет нежирный творог, тушеная с грибами капуста, яблоки, припущенные с корицей, или диетические сорта мяса и птицы, передает РИА Новости.

Читайте также: Диетолог назвала оптимальную порцию блинов в Масленицу

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