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Диетолог назвала оптимальную порцию блинов в Масленицу
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Диетолог назвала оптимальную порцию блинов в Масленицу

Татьяна Плотникова

Здоровье

Человек с нормальным весом может позволить себе съесть за один раз около 150-200 граммов блинов. Об этом в преддверии масленичной недели (8-14 марта) рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Специалист пояснила, что ограничение порций позволит избежать переедания, чувства тяжести и не злоупотреблять сахаром. С учетом веса начинки или припека 150-200 граммов — это обычно три-четыре блинчика.

Если в анамнезе имеются какие-либо заболевания, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. Рекомендации по питанию в таких случаях должен дать врач.

Чтобы снизить калорийность блинов, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, а также молочную сыворотку. Также можно уменьшить количество сахара и желтков, частично заменив их белками, а вместо пшеничной муки высшего сорта использовать различные виды цельнозерновой муки: гречневую, полбяную, ржаную.

Однако следует понимать, что и в случае изменения рецепта блины остаются довольно калорийными — около 200 килокалорий на 100 граммов, цитирует Стародубову РИА Новости.

Ранее россияне рассказали, блины с какой начинкой им нравятся больше всего.

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