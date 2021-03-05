В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучшие продукты к Масленице

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Выбор продуктов для приготовления традиционных масленичных блюд следует делать с соблюдением определенных рекомендаций. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что главным ингредиентом многих блюд в Масленицу, которая в этом году пройдет с 8 по 14 марта, является мука. При ее выборе следует обратить внимание на запах, поскольку плесневение муки сопровождается образованием специфического затхлого запаха, а прокисание — кислого вкуса и запаха.

При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт.

Выбирая творог и сметану, следует обратить внимание на условия их хранения и маркировку. Температура хранения не должна превышать шесть градусов. В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности.

Если для начинки пирогов и блинов приобретают замороженные ягоды и фрукты, они не должны быть слипшимися в ледяной ком – это говорит о неоднократном размораживании и замораживании, что ведет к порче и потери влаги. Если ягоды продаются в режиме самообслуживания, следует помнить о риске попадания на них микроорганизмов, выделяющихся при чихании и кашле, а также заносимых грязными руками при самостоятельном наборе ягод.

Мясо нельзя покупать у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог. Любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от возбудителей сальмонеллеза, дизентерии и личинок паразитов, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что для жителей Москвы приготовление блинов к Масленице в 2021 году обойдется в 125 рублей, а для Подмосковья — 118 рублей. Для москвичей стоимость блинов за год увеличилась на 3,1 процента, а для жителей области — на 3,5 процента. Главной причиной этого стал рост цен на сахар из-за засухи и низкого урожая в прошлом году.

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