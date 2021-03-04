Названа цена за стопку блинов для столичной семьи

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Для жителей Москвы приготовление блинов к Масленице, которая в этом году выпадает на неделю с 8 по 14 марта, обойдется в 125 рублей, а для Подмосковья — 118 рублей. Об этом сообщается в среду, 3 марта, на сайте ГУ Центрального банка РФ по ЦФО. Данные приведены для семьи из четырех человек.

Отмечается, что для москвичей стоимость блинов за год увеличилась на 3,1 процента, а для жителей области — на 3,5 процента. Главной причиной этого стал рост цен на сахар из-за засухи и низкого урожая в прошлом году. Также существенно поднялась в цене мука, так как из-за роста мировых цен на зерно подняли цены и поставщики на российском рынке. Стоимость же молока почти не изменилась.

Блины со сгущенкой обойдутся для жителей столицы в 232 рубля, а для Подмосковья — в 225 рублей. Если начинка будет мясная, то московская семья потратит 289 рублей, а подмосковная — 273 рубля. В 219 рублей обойдутся москвичам блины с вареньем, а жителям области — в 189 рублей. На масленичное блюдо с творогом придется потратить 296 рублей в столице и 266 рублей в Подмосковье.

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