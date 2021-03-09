Вывод холестерина и витамины: названы причины, по которым нужно есть сливочное масло
Многие годы сливочное масло считалось вредным для организма продуктом. Оказалось, что, наоборот, его недостаток негативно сказывается на здоровье.
Среди минусов этого продукта питания называют ожирение и рост холестерина в крови. Однако оно не такое жирное, как оливковое масло. Кроме того, отмечается, что сливочное масло способствует выводу холестерина.
Также оно богато омега-3, омега-6, помимо этого в нем присутствует большая концентрация жирорастворимых витаминов А, Е и D. Все они способствуют здоровому росту, состоянию волос и ногтей. Сердечно-сосудистая система также почувствует улучшение, сообщает издание «Нократ».
Добавляется, что при употреблении сливочного масла позитивные улучшения наблюдаются в центральной нервной системе и в работе мозга. Главное, не есть больше 30 граммов сливочного масла в день.
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