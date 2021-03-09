Вывод холестерина и витамины: названы причины, по которым нужно есть сливочное масло

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Многие годы сливочное масло считалось вредным для организма продуктом. Оказалось, что, наоборот, его недостаток негативно сказывается на здоровье.

Среди минусов этого продукта питания называют ожирение и рост холестерина в крови. Однако оно не такое жирное, как оливковое масло. Кроме того, отмечается, что сливочное масло способствует выводу холестерина.

Также оно богато омега-3, омега-6, помимо этого в нем присутствует большая концентрация жирорастворимых витаминов А, Е и D. Все они способствуют здоровому росту, состоянию волос и ногтей. Сердечно-сосудистая система также почувствует улучшение, сообщает издание «Нократ».

Добавляется, что при употреблении сливочного масла позитивные улучшения наблюдаются в центральной нервной системе и в работе мозга. Главное, не есть больше 30 граммов сливочного масла в день.

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