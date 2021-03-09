Полицейские ликвидировали нарколаборатории в Кемерове и Тольятти

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Сотрудники полиции пресекли деятельность двух нарколабораторий, расположенных в Кемерове и Тольятти, изъяв более 16 килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Одна лаборатория находилась в гаражном боксе на территории Заводского района Кемерово. В помещении было найдено более трех килограммов мефедрона, семи килограммов марихуаны и различные химические вещества. Также изъята компьютерная техника, средства связи, упаковочный материал и другие предметы.

Другая лаборатория находилась в частном доме в центре Тольятти. Полицейские нашли костюмы, лабораторное оборудование, реактивы, используемые для приготовления запрещенных веществ, а также 6,5 килограмма мефедрона.

Полицейские ликвидировали две нарколаборатории вСамаре и Тольятти / Видео: МВД России

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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