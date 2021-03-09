Семь подпольных игровых клубов закрыли в столице

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Россия, Москва, Сытинский тупик Карта всех событий

За первые два месяца 2021 года полицейские ликвидировали в Москве семь подпольных игровых клубов. Уточняется, что три клуба размещались в квартирах в Сытинском тупике, на 2-й Владимирской улице и Волжском бульваре.

Также в магазинах на Святоозерской улице и в Задонском проезде демонтированы обнаруженные в них терминалы, которые использовались для азартных игр под видом приема платежей.

Всего с начала 2021 года в столице провели 11 мероприятий по пресечению незаконных азартных игр. По их итогам возбудили три уголовных дела, пять физических лиц привлекли к уголовной ответственности, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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