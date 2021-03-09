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«Не понимаю, что происходит»: Manizha — о своей победе в отборе на Евровидение
Фото: instagram.com/manizha

«Не понимаю, что происходит»: Manizha — о своей победе в отборе на Евровидение

Иван Юминов

Звезды

Певица Manizha, которая будет представлять Россию на Евровидении в Роттердаме, поделилась эмоциями после своей победы в отборе на песенный конкурс.

— Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит, — поделилась эмоциями певица.

Свою публикацию в Instagram она подписала фразой: «Вот тебе 8 Марта».

Ранее стало известно, что Manizha представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году. Она поедет на него с песней под названием «Russian woman».

При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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