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Кудрин предложил новый подход к обучению российских студентов
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Кудрин предложил новый подход к обучению российских студентов

Юлия Ямпольская

Образование

РФ нужны преобразования в системе высшего образования, чтобы совершить рывок в экономике, науке и бизнесе. Такое мнение выразил председатель Счетной палаты (СП) и декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин во вторник, 9 марта.

Он отметил, что необходимый рывок могут обеспечить лишь кардинально новые навыки специалистов, основанные на свободном, критическом мышлении и командной работе. По словам Кудрина, их обычно готовят на программах Liberal Arts and Science или свободных искусств и наук — в РФ их нужно масштабировать.

Кудрин также добавил, что базирующиеся на soft skills образовательные программы помогают учащимся осваивать по два профиля подготовки, учиться по индивидуальному плану и в любой момент перестраивать образовательную траекторию, передает РБК.

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