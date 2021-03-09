Найдена связь между белым хлебом и риском преждевременной смерти

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Между употреблением в пищу белого хлеба и риском преждевременной смерти есть связь. Об этом стало известно благодаря исследованию, проведенному канадскими учеными.

Регулярное потребление продуктов из обработанного зерна несет в себе риски. В эту категорию входят хлеб, макаронные изделия, круассаны и другие виды выпечки.

Проблема заключается в том, что в этих продуктах большое содержание рафинированных углеводов при почти полном отсутствии клетчатки. После их употребления в крови человека повышается сахар, сообщает ИноСми.

Результаты исследования показали, что у людей, употреблявших более семи порций рафинированных углеводов в течение дня, риск преждевременной смерти увеличивался на 27 процентов, а угроза инсульта при этом повышалась на 47 процентов.

Альтернативой рафинированным углеводам могут стать цельнозерновые аналоги — продукты, в которых присутствует минимум очищенной пшеницы.

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